Улицы Тамбова украсили редкими сортами цветов

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:05:01+03:00

В парках и скверах появились вертикальные вазоны и мобильные деревья с благоухающими растениями Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Изменить размер текста: A A

В Тамбове работники «Дирекции благоустройства и озеленения» высадили на городских цветниках редкие сорта петуний и роз. Вертикальные вазоны и мобильные деревья с благоухающими растениями теперь украшают парки, скверы и площади.

- Горожане наверняка обратили внимание на необыкновенную петунию Crazytunia Moonstruck с бархатно-фиолетовым цветом на желтом фоне, которая создает завораживающие эффекты в вертикальных декорах, петунию Sweetunia Miss Marvelous бархатистую темно-бордового цвета с контрастным белым краем, - сообщают в пресс-службе администрации города Тамбова. - Нарядно и необычно смотрится петуния Crazytunia Mandeville из коллекции редких сортов с цветками звездчатой формы и слегка гофрированным краем. Море цветов от нежно-голубого до темно-бордового почти черного и солнечного оранжево-желтого цвета, буду радовать жителей Тамбова в любимых местах отдыха.

Новые сорта роз: Шанти, Масай, Хай Меджик, Самба, Вирджиния, которые имеют смешанную и контрастную окраску, высадили на Привокзальной площади, в сквере имени Зои Космодемьянской и в сквере по улице Октябрьской.

ИСТОЧНИК KP.RU