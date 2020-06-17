2020-06-17T10:05:01+03:00
Общество

Улицы Тамбова украсили редкими сортами цветов

В парках и скверах высадили петунии и розы
Ксения АЛЕШИНА
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В парках и скверах появились вертикальные вазоны и мобильные деревья с благоухающими растениямиВ парках и скверах появились вертикальные вазоны и мобильные деревья с благоухающими растениямиФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове работники «Дирекции благоустройства и озеленения» высадили на городских цветниках редкие сорта петуний и роз. Вертикальные вазоны и мобильные деревья с благоухающими растениями теперь украшают парки, скверы и площади.

- Горожане наверняка обратили внимание на необыкновенную петунию Crazytunia Moonstruck с бархатно-фиолетовым цветом на желтом фоне, которая создает завораживающие эффекты в вертикальных декорах, петунию Sweetunia Miss Marvelous бархатистую темно-бордового цвета с контрастным белым краем, - сообщают в пресс-службе администрации города Тамбова. - Нарядно и необычно смотрится петуния Crazytunia Mandeville из коллекции редких сортов с цветками звездчатой формы и слегка гофрированным краем. Море цветов от нежно-голубого до темно-бордового почти черного и солнечного оранжево-желтого цвета, буду радовать жителей Тамбова в любимых местах отдыха.

Новые сорта роз: Шанти, Масай, Хай Меджик, Самба, Вирджиния, которые имеют смешанную и контрастную окраску, высадили на Привокзальной площади, в сквере имени Зои Космодемьянской и в сквере по улице Октябрьской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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