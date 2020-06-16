Тамбовские выпускники могут получить целевые направления в медвузы

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:03:13+03:00

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С 15 июня в Тамбовской области стартовала кампания по заключению договоров о целевом обучении в медицинских вузах. Она продолжится до 25 августа. Тамбовские выпускники смогут поступить в 2 медицинских высших учебных заведения г. Москвы: Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, а также в медицинские вузы Саратова, Воронежа и Рязани. Также по целевому направлению принимает студентов и ТГУ им. Г.Р.Державина.

В этом году Тамбовской области предоставлено 234 места на целевой прием в эти вузы, в том числе для поступления на лечебное дело – 169 мест, на педиатрию – 50 мест, на стоматологию – 11 мест, фармацию – 2 места и 2 места для поступления на медико-профилактическое дело.

Вся информация о порядке заключения договоров о целевом обучении размещена на официальном сайте управления здравоохранения Тамбовской области в разделе «Гражданам и бизнесу», подраздел «Кадровая политика», «Обучение по целевым направлениям», по адресу: http://zdrav.tmbreg.ru/hr_young.html.

- В связи с эпидемиологической ситуацией изменился порядок приема заключенных договоров в управление здравоохранения области, - пояснила первый заместитель начальника управления здравоохранения области Ольга Виницкая. - Вначале абитуриент или его законный представитель, в случае если выпускник не является совершеннолетним, обращаются в ту медицинскую организацию, с которой они хотят заключить договор на целевое обучение. Далее сама медицинская организация передает его на проверку в управление здравоохранения области по защищенным каналам связи. После регистрации и подписания договора в управлении здравоохранения области абитуриент или его законный представитель будут приглашены к нам для его получения.

Каждый год по целевому направлению более 200 тамбовских выпускников становятся студентами-медиками. Каждый желающий освоить профессию врача проходит строгий отбор.

- Проходной балл в вузы высокий. Важно, с какими оценками закончил абитуриент школу. Также влияет и его активная деятельность в волонтерском медицинском движении, участие в олимпиадах по профильным предметам: химии и биологии, прохождение практики в медицинских учреждениях, - отметила Ольга Виницкая.

Отметим, что после окончания вуза студенты-целевики должны отработать не менее 3 лет в той медицинской организации, с которой у них был заключен договор.

Кроме того, в регионе началась кампания по выдаче целевых направлений в ординатуру. В этом году выделено 197 квот в различные медицинские вузы России. В основном, акцент идет на востребованные специальности в рамках нацпроекта «Здравоохранение»: кардиология, неврология, анестезиология, педиатрия и др.

ИСТОЧНИК KP.RU