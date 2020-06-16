11-летний велосипедист попал под колеса авто в Тамбовской области

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:24:07+03:00

Происшествие зарегистрировали в Котовске Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Мальчика доставили в больницу, а после осмотра врачей отпустили домой

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Авария, в которой получил травмы 11-летний мальчик, произошла 15 июня в десять часов утра на улице Совхозной около дома №24 города Котовска. По данным областного УГИБДД, 44-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Space» сбил юного велосипедиста.

- После происшествия ребёнка с травмами доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - После осмотра ребенка отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU