11-летний велосипедист попал под колеса авто в Тамбовской области
Мальчика доставили в больницу, а после осмотра врачей отпустили домой
Происшествие зарегистрировали в КотовскеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получил травмы 11-летний мальчик, произошла 15 июня в десять часов утра на улице Совхозной около дома №24 города Котовска. По данным областного УГИБДД, 44-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Space» сбил юного велосипедиста.
- После происшествия ребёнка с травмами доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - После осмотра ребенка отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU