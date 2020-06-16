В Тамбовской области молодой водитель «вылетел» с трассы в посадки

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:00:31+03:00

Травмы в аварии получила 16-летняя пассажирка легковушки и находившийся за рулем мужчина

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Авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девушка, произошла 15 июня в 4 часа 30 минут на 374 км автодороги Р-22 «Каспий», проходящей по территории Первомайского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» не справился с управлением автомобилем, вылетел с дороги и врезался в деревья.

- В результате аварии травмы получили водитель и его пассажирка, шестнадцатилетняя девушка, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Молодых людей оставили в ТОГБУЗ МПБ им. С.С. Брюхоненко города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU