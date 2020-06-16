2020-06-16T11:40:03+03:00
Общество

В Рассказово усиленный режим ограничений продлили на неопределенный срок

Закрыты непродовольственные магазины, фирмы бытовых услуг и ремонтные мастерские
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В городе Рассказово на неопределенный срок продлили усиленный режим ограничений, который ранее в городе действовал с 8 по 14 июня. По данным администрации региона, в населенном пункте сохраняется неблагоприятная ситуация по заболеваемости коронавирусом. Согласно постановлению главы области, в городе сохраняется запрет на работу магазинов непродовольственных товаров, фирм по оказанию бытовых услуг, в том числе парикмахерских и салонов красоты.

- Все прибывающие на территорию города Рассказово, в том числе работающие вахтовым методом, обязаны сразу сообщать в администрацию города о своем приезде, а также месте, датах фактического пребывания и контактную информацию, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. – Приезжие должны выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях сроком на 14 календарных дней. За несоблюдение этого правила грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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