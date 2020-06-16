2020-06-16T10:24:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области от коронавируса умерла 49-летняя женщина

Число жертв болезни в регионе достигло 16
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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16 июня стало известно об еще одной смерти от коронавируса в нашем регионе. Болезнь унесла жизнь 49-летней жительницы Тамбовского района. Женщина страдала гипертонией и бронхиальной астмой. С признаками двухстороннего воспаления легких ее госпитализировали в Центр лечения пневмоний. Когда состояние пациентки ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимационное отделение. Несмотря на интенсивное лечение на 17 день после госпитализации женщина умерла. Это 16-я смерть от COVID-19 на территории нашего региона.

За последние сутки в области выявили еще 64 заболевших коронавирусом. Среди них 27 мужчин и 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 15-летняя девочка. Общее число заразившихся на сегодняшний день, 16 июня, составляет 4026 человек, 1976 из них выздоровели.

- На госпитализации находятся 479 человека, из них диагноз «пневмония» у 403 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4063 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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