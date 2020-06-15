2020-06-15T15:41:20+03:00
Общество

Тамбовчан не зовут на парад Победы

Мероприятие в городе проведут 24 июня, но жителям не рекомендуют его посещать
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Парад 2020 года пройдет без ветерановПарад 2020 года пройдет без ветерановФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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24 июня в Тамбове состоится парад Победы, который из-за коронавируса перенесли с 9 мая на дату проведения первого парада 1945 года в Москве. Подготовка к праздничному мероприятию в областном центре началась в понедельник, 15 июня. Как рассказали в администрации города Тамбова, в этом году мероприятие пройдет без ветеранов Великой Отечественной войны, которые раньше традиционно становились почетными гостями праздника. Кроме того, решили обойтись без обычного театрализованного представления, которое всегда проводили непосредственно перед прохождением войск Тамбовского гарнизона.

- В параде примут участие семь «коробок», - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. – 6 из них составят военнослужащие тамбовских частей и одну – сотрудники регионального УМВД.

Прохождение войск Тамбовского гарнизона стартует в 10 часов, его маршрут не изменится. При этом жителей города и области в этом году на праздничное мероприятие не приглашают, по возможности людей просят остаться дома, учитывая, что в регионе все еще действует режим ограничений. Предполагается, что для желающих посмотреть парад будет вестись онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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