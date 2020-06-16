2020-06-16T09:31:11+03:00
Происшествия

Тамбовчанина задержали за попытку организовать в городе сеть тайников с наркотиками

Полицейские изъяли у мужчины более 200 граммов героина
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчина собирался распространить в областном центре более 200 граммов героинаМужчина собирался распространить в областном центре более 200 граммов героинаФото: УМВД по Тамбовской области
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В Тамбове полицейские задержали 32-летнего местного жителя при попытке организации сети тайников с наркотиками. Во время личного досмотра у мужчины нашли свертки с наркотиками разного веса, готовых для распространения бесконтактным способом. Экспертиза показала, что в них находился героин общим весом 204 грамма.

В отношении тамбовчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 30, а также частью 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На период расследования уголовного дела мужчина будет находиться в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

- В ходе следственных действий полицейскими установлено, что мужчина приобрел крупную партию героина бесконтактным способом и также пытался ее реализовать, но более мелкими партиями. Все действия проводились бесконтактным способом. Полицейскими проводятся следственно-оперативные и розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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