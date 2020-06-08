В общежитии тамбовского технического университета объявили карантин из-за коронавируса

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:40:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В общежитии №2 Тамбовского государственного технического университета выявлено четыре подтвержденных случая заболевания COVID-19 среди проживающих там иностранных студентов. Заболевшие госпитализированы. Круг общения установлен и локализован, у всех проживающих организовано взятие проб на коронавирус.

Для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19, принято решение с 6 июня перевести общежитие №2 в режим работы обсерватора, предусматривающего применение ограничительных мероприятий, включающих изоляцию проживающих в общежитии на период 14 календарных дней.

- Проводится обработка дезинфекционными средствами всего корпуса общежития. В общежитии дежурит охрана, - сообщает региональный штаб по предотвращению завоза и распространения инфекции. - Организована покупка необходимых товаров и обеспечение питанием проживающих в общежитии. Помощь оказывают волонтеры университета. Масками и дезсредствами корпус полностью обеспечен. Делается все возможное, чтобы остановить распространение инфекции и обеспечить комфортные и безопасные условия для проживающих. Руководство университета действует четко в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Для быстрого реагирования на все возникающие сложности в университете создали оперативный штаб. Вчера прошло выездное совещание руководства университета совместно с руководством шестой поликлиники, определен порядок действий и контроля ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU