В Тамбовской области коронавирусом заразились еще 64 человека

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:03:29+03:00

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В Тамбовской области за последние сутки, 6 июня, коронавирус обнаружили еще у 64 человек. Общее число заразившихся этой болезнью на территории региона достигло 3371. Среди новых заболевших 23 мужчины и 39 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, а также двое детей – 11-летний мальчик и 16-летняя девочка. Все заразившиеся контактировали с заболевшими коронавирусом.

- На госпитализации находятся 397 человек, из них пневмонией болеют 334 пациента, сообщает региональный штаб по предотвращению завоза и распространения инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4146 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU