2020-06-06T12:39:48+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, оставивший машину для ремонта, лишился колес

Похитителем оказался механик автостанции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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4 июня в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже со станции техобслуживания деревни Тоновка. Владелец автомобиля, оставивший машину для ремонта в начале мая, так и не смог вновь сесть за руль по окончании работ, так как с неё были демонтированы два колеса. Сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина, который работал на станции механиком. В краже он сознался.

- После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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