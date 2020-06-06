Тамбовчанин, оставивший машину для ремонта, лишился колес
4 июня в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже со станции техобслуживания деревни Тоновка. Владелец автомобиля, оставивший машину для ремонта в начале мая, так и не смог вновь сесть за руль по окончании работ, так как с неё были демонтированы два колеса. Сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина, который работал на станции механиком. В краже он сознался.
- После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU