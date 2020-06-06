Тамбовчане останутся без радио и телевидения

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:04:03+03:00

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Тамбовский областной радиопередающий центр в связи с проведением сообщает о квартальных планово-профилактических работах в селе Донское (Тамбов – Первомайский). Соответственно, в понедельник, 8 июня, с 2.00 до 11.00 будет отключено передающее оборудование.

В частности, будут отключены два цифровых передатчика HC-DVB-1000 (46TBK) и FUS HP14 ULV (56TBK). Это пакеты РТРС-1 и РТРС-2, которые обеспечивают вещание десяти каналов каждый.

Кроме того, будут отключены передатчики, транслирующие следующие радиоканалы: «Радио России», «Маяк», «Больше радио», «Русское радио», «Радио Шансон», «Радио Дача», «Европа плюс», «Ретро-FM», «Радио-7», «Звезда-FM», «Юмор-ФМ».

ИСТОЧНИК KP.RU