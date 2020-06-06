2020-06-06T11:59:05+03:00
Коронавирус Covid-19

12-й человек умер от коронавируса в Тамбовской области

Скончался 62-летний житель Сосновского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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6 июня стало известно об еще одной смерти жителя Тамбовской области, который болел коронавирусом. 12-й жертвой болезни стал 62-летний житель Сосновского района. Мужчина был госпитализирован в Центр лечения пневмоний с клиникой двухстороннего воспаления легких. Несмотря на интенсивное лечение и проведенную реанимацию пациент скончался.

- Мужчина страдал сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, - сообщает региональный штаб по предотвращению завоза и распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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