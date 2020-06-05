Экс-председателю комитета мэрии Тамбова Оксане Ларкиной вынесли приговор
В Октябрьском суде Тамбова вынесли приговор бывшему председателю комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг мэрии областного центра. Расследованием этого уголовного дела занимались следователи Су СКР по Тамбовской области.
Чиновница обвинялась в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Как выяснили на суде и следствии, обвиняемая незаконно получила от представителей коммерческих структур деньги за предоставления им более благоприятных мест для торговли.
Полученные в качестве взятки 185 тысяч рублей предназначались для передачи первому заместителю главы администрации города Тамбова, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.
- С учетом мнения государственного обвинителя, наличия досудебного соглашения о сотрудничестве, суд назначил осужденной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с лишением права в течение трех лет занимать должности на муниципальной и государственной службе, - сообщает прокуратура Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU