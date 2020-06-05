Экс-председателю комитета мэрии Тамбова Оксане Ларкиной вынесли приговор

5 Июнь 2020 2020-06-05T19:06:19+03:00

За посредничество во взяточничестве ей назначили 5 лет лишения свободы условно

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В Октябрьском суде Тамбова вынесли приговор бывшему председателю комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг мэрии областного центра. Расследованием этого уголовного дела занимались следователи Су СКР по Тамбовской области.

Чиновница обвинялась в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Как выяснили на суде и следствии, обвиняемая незаконно получила от представителей коммерческих структур деньги за предоставления им более благоприятных мест для торговли.

Полученные в качестве взятки 185 тысяч рублей предназначались для передачи первому заместителю главы администрации города Тамбова, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

- С учетом мнения государственного обвинителя, наличия досудебного соглашения о сотрудничестве, суд назначил осужденной наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с лишением права в течение трех лет занимать должности на муниципальной и государственной службе, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU