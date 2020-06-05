2020-06-05T17:20:28+03:00
Происшествия

Липчане воровали продукты из магазинов Мичуринска, а затем продавали их на рынке в своем городе

Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске полицейские раскрыли серию краж продуктов питания из супермаркетов. Выяснилось, что в начале июня этого года их совершили двое жителей Липецка 35 и 37 лет, ранее имевшие проблемы с законом.

Приехав в наукоград, липчане на протяжении нескольких дней воровали продукцию с прилавков мичуринских магазинов, расположенных на ул. Липецкое шоссе, Мира, Лаврова, Красной. Всего им удалось похитить товар на общую сумму более 10 тысяч рублей.

- Похищенные продукты злоумышленники сбывали на территории рынка г. Липецка. В ходе выяснения обстоятельств совершения преступления, данные граждане были доставлены в отдел полиции и признали вину. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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