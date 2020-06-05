В Тамбовской области сироте должны возместить около 230 тысяч рублей недополученной пенсии по потере кормильца
В Жердевском районе прокурор обратился в суд с иском в интересах сироты о взыскании с администрации района недополученной ею социальной пенсии по случаю потери кормильца в размере около 230 тысяч рублей.
Согласно прокурорской проверке, несовершеннолетняя имела право на получение выплат в начале в связи со смертью отца, а затем ввиду смерти матери. Вот только из-за бездействия должностных лиц органов опеки и попечительства она их так и не получила.
Жердевский районный суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с администрации района указанной суммы. Однако администрация не согласилась с таким решением и обжаловала его в апелляционном порядке.
- Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения, признала доводы прокуратуры района обоснованными, указав, что бездействием органа опеки и попечительства нарушены права несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU