2020-06-05T18:00:22+03:00
Общество

В Тамбовской области сироте должны возместить около 230 тысяч рублей недополученной пенсии по потере кормильца

Суд решил, что органы опеки и попечительства нарушили права ребенка
Ксения АЛЕШИНА
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В Жердевском районе прокурор обратился в суд с иском в интересах сироты о взыскании с администрации района недополученной ею социальной пенсии по случаю потери кормильца в размере около 230 тысяч рублей.

Согласно прокурорской проверке, несовершеннолетняя имела право на получение выплат в начале в связи со смертью отца, а затем ввиду смерти матери. Вот только из-за бездействия должностных лиц органов опеки и попечительства она их так и не получила.

Жердевский районный суд удовлетворил требования прокурора о взыскании с администрации района указанной суммы. Однако администрация не согласилась с таким решением и обжаловала его в апелляционном порядке.

- Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения, признала доводы прокуратуры района обоснованными, указав, что бездействием органа опеки и попечительства нарушены права несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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