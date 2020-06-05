2020-06-05T16:30:24+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали мужчину, который угрожал своему знакомому топором

Житель Жердевки напал на приятеля во время ссоры
Ксения АЛЕШИНА
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В Жердевке сотрудники полиции задержали местного жителя, угрожавшего убийством своему знакомому. Инцидент произошел во дворе дома, где проживал потерпевший. К нему в гости пришел приятель, встреча с которым обернулась конфликтом.

Во время ссоры мужчина схватил топор и стал угрожать убийством хозяину дома. После того, как эмоции утихли, злоумышленник ушел, а потерпевший сразу же обратился в полицию.

- Сотрудники полиции «по горячим следам» нашли и задержали 61-летнего мужчину, который проживет неподалеку. Топор в качестве вещественного доказательства был изъят. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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