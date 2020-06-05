Тамбовские полицейские задержали мужчину, который угрожал своему знакомому топором
В Жердевке сотрудники полиции задержали местного жителя, угрожавшего убийством своему знакомому. Инцидент произошел во дворе дома, где проживал потерпевший. К нему в гости пришел приятель, встреча с которым обернулась конфликтом.
Во время ссоры мужчина схватил топор и стал угрожать убийством хозяину дома. После того, как эмоции утихли, злоумышленник ушел, а потерпевший сразу же обратился в полицию.
- Сотрудники полиции «по горячим следам» нашли и задержали 61-летнего мужчину, который проживет неподалеку. Топор в качестве вещественного доказательства был изъят. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В данный момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU