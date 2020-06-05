2020-06-05T14:41:44+03:00
Происшествия

Тамбовчанке, расплачивавшейся в магазинах чужой банковской картой, вынесли приговор

Женщина получила условный срок
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета».

Установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемая нашла на тротуаре банковскую карту. Тамбовчанка знала, что ей можно было расплачиваться без ввода пин-кода при совершении покупки на сумму, не превышающую тысячу рублей. Женщина решила этим воспользоваться и в течение нескольких дней осуществляла покупки в различных магазинах областного центра. Всего она потратила около шести тысяч рублей.

- Учитывая мнение государственного обвинителя о мере наказания, особый порядок рассмотрения уголовного дела, полное возмещение причиненного потерпевшему ущерба, суд назначил злоумышленнице наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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