Тамбовчанке, расплачивавшейся в магазинах чужой банковской картой, вынесли приговор
В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета».
Установлено, что в ноябре прошлого года обвиняемая нашла на тротуаре банковскую карту. Тамбовчанка знала, что ей можно было расплачиваться без ввода пин-кода при совершении покупки на сумму, не превышающую тысячу рублей. Женщина решила этим воспользоваться и в течение нескольких дней осуществляла покупки в различных магазинах областного центра. Всего она потратила около шести тысяч рублей.
- Учитывая мнение государственного обвинителя о мере наказания, особый порядок рассмотрения уголовного дела, полное возмещение причиненного потерпевшему ущерба, суд назначил злоумышленнице наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU