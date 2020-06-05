Режим самоизоляции в Тамбовской области продлили до 11 июня

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:08:23+03:00

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4 июня глава администрации области Александр Никитин внес очередные изменения в постановление администрации области по ограничительным мерам, введенным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В основном они касаются граждан, прибывающих в нашу область из других регионов, и работы МФЦ. Большинство ранее введенных ограничений сохраняются.

Так, с 8 июня гражданам, прибывающим на территорию области из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не нужно соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Кроме этого, расширен перечень видов услуг, оказываемых в муниципальных многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. С 8 июня они могут осуществлять деятельность по оказанию госуслуги предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

С 5 июня с целью организации голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации по месту нахождения гражданина многофункциональным центрам разрешили осуществлять прием и обработку соответствующих заявлений.

Остальные ограничения сохранятся. Продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и для тех, у кого есть определенные заболевания. При этом самоизолированные граждане обязаны соблюдать предписания Роспотребнадзора и его территориального органа.

Тамбовчанам по-прежнему запрещено посещать парки, скверы, площади, бульвары и набережные.

Ношение масок при любом выходе на улицу для всех граждан остается обязательным.

Продолжает действовать запрет на массовые мероприятия и работу части организаций, в том числе объектов культуры и спорта, организаций досуга и развлечений, стоматологических клиник, большинства организаций общественного питания, санаториев, детских оздоровительных лагерей, гостиниц, бань и саун, химчисток.

Что касается объектов торговли, то продолжают работу аптеки, магазины оптики, объекты розничной торговли продовольственными товарами и зоотоварами, магазины и точки «связи». При этом остаются закрытыми торговые центры площадью более 1500 кв.м.

- Следует отметить, что на прошлой неделе открылись магазины розничной торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м., расположенные в крупных торговых центрах, которые имеют отдельный вход с улицы и обеспечивают присутствие покупателей из расчета 1 человек на 4 кв.м площади, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU