2020-06-05T13:56:19+03:00
Общество

Администрация города Мичуринска разыскивает родственников погибших во время войны земляков

Необходимо подтвердить имена некоторых солдат – уроженцев наукограда
Ксения АЛЕШИНА
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В наукограде в текущем году провели масштабную реконструкцию воинского мемориалаВ наукограде в текущем году провели масштабную реконструкцию воинского мемориалаФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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К 75-летию Великой Победы в Мичуринске провели масштабную реконструкцию воинского мемориала. Здесь увековечены имена 2358 советских воинов, которые умерли в местных госпиталях от полученных ран. Однако о некоторых солдатах нет никаких сведений, поэтому администрация города разыскивает их родственников.

- При уточнении списков, удалось найти 11 солдат – уроженцев нашего города. Среди них: Богданов Фёдор Филиппович (ул. Тамбовская, 134), Булатов Василий Иванович (ул. Коммунистическая, 8), Гаврилин Дмитрий Андреевич, Горбачев Борис Владимирович, Гришин Михаил Панкратович, Гусакова Анна Георгиевна, Еремеев Илья Илларионович, Живилов Григорий Андреевич, Кирсанов Сергей Иванович (ул. Гоголевская, 45), Макурина Вера Арсентьевна, Туровский Виктор Иванович, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

Родственников погибших мичуринцев из этого списка простят обратиться в отдел социальной политики администрации города по телефону 8(47545) 5-28-40 в любое удобное время с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30 (перерыв с 12:30 до 13.30).

Напомним, что открытие обновленного мемориала запланировано на период после снятия ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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