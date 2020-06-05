Двое мужчин обворовали здание недействующей больницы в Тамбовской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:31:41+03:00

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В селе Волчки Тамбовской области двое мужчин 45 и 37 лет, ранее уже имевшие проблемы с законом, обворовали здание недействующей больницы. Установлено, что они проникли внутрь, разбив окно. Из помещения воры похитили 13 чугунных секций батарей отопления.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские вышли на след воров и задержали их. По словам мужчин, они собирались сдать похищенное имущество в пункт приема металлолома, но задуманное осуществить не успели.

- Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU