Тамбовчане смогут задать вопросы о ЕГЭ
18 июня в 10 часов Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проведет горячую линию, посвященную проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году. Ее трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте»
Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев ответит на вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся:
· проведения ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2020 года;
· изменений в расписании и процедуре проведения экзаменов;
· содержания экзаменационных материалов;
· дополнительных мер, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
· процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2020 году.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
- по электронной почте ege2020@obrnadzor.gov.ru
- в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте»
- Также вопросы можно будет задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира горячей линии, - сообщает управление образования Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU