Тамбовчане смогут задать вопросы о ЕГЭ

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:36:09+03:00

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18 июня в 10 часов Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проведет горячую линию, посвященную проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году. Ее трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте»

Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев ответит на вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся:

· проведения ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2020 года;

· изменений в расписании и процедуре проведения экзаменов;

· содержания экзаменационных материалов;

· дополнительных мер, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

· процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2020 году.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

- по электронной почте ege2020@obrnadzor.gov.ru

- в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте»

- Также вопросы можно будет задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира горячей линии, - сообщает управление образования Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU