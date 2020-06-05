В Пушкинской библиотеке Тамбова организовали прием крышек

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:44:25+03:00

Пластик сдадут на переработку, а вырученные средства пойдут на благотворительность

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Тамбовская областная библиотека им. А. С. Пушкина открыла сбор пластиковых крышечек на постоянной основе (прежде они принимались только во время акций «Фримаркет»). Библиотека не первый год реализует проекты по устойчивому развитию общества, в частности проект «ЭкоЭго». Его цель — научить правилам разумного потребления и показать, как жить более экологично.

Ранее, в рамках проекта, сотрудники библиотеки проводили сбор отработанных батареек, который оказался весьма востребованным у жителей Тамбова. #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ — это социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития. Он существует в России уже более трех лет. Волонтеры собирают пластиковые крышки и сдают на завод по переработке пластика. Завод принимает крышечки как вторсырье, взвешивает и переводит средства на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

- Цель проекта #Добрые_крышечки заключается в привлечении детей и взрослых к совместному решению экологических и социальных задач, - говорят организаторы проекта. - Каждый из нас может проявить заботу о другом и помочь, а привычный «мусор» в этом случае является ценным и нужным ресурсом.

Какие крышки можно сдавать:

В проекте #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ участвуют только чистые пластиковые завинчивающиеся крышечки с маркировкой 2 (HDPE), 02 (PE-HD), 4 (LDPE), тетрапак, Bericap.

Например, крышечки от

— тетрапаков;

— пластиковых бутылок и бутылочек (например, воды, газированных напитков, молочных и кисломолочных продуктов, растительного масла);

— дой-паков (например, от кетчупа, майонеза, детских йогуртов, соусов, сгущенки);

— любые другие крышечки с маркировкой в треугольнике «2», «02», HDPE, PE-HD, 4 LDPE;

— колечки от крышек и ручки от пятилитровых бутылок.

Крышечки желательно очистить от вкладышей, а при необходимости — обезжирить. Подробнее о проекте vk.com/dobrie_krishechki.

ИСТОЧНИК KP.RU