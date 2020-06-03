На ремонт школы в Сампурском районе выделено 49 миллионов рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:02:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На Тамбовщине в этом году в рамках реализации государственной программы области «Развитие образования» капитально отремонтируют Сампурский филиал Сатинской школы. На эти цели выделено 49 миллионов рублей, из которых большая часть средств – деньги из федерального бюджета.

- Здание школы было построено в 1938 году. Не удивительно, что оно нуждается в обновлении. Первая часть запланированных работ была проведена в 2019 году. Тогда строительные бригады полностью заменили несущие конструкции крыши и кровлю, установили пластиковые оконные стеклопакеты, проложили наружные системы теплоподачи и водоотведения. Внешние стены школы украсил слой из металлокассет, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В этом году планируется замена всех внутренних коммуникаций: водопровод, канализацию, отопление, вентиляцию, электроснабжение. Кроме того, рабочие проведут внутренние отделочные работы, обновят перекрытия и полы, обустроят дверные проемы.

Фото газеты Сампурского района «Трудовая слава»

ИСТОЧНИК KP.RU