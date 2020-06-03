2020-06-03T17:30:12+03:00
Происшествия

В Тамбовской области суд вынес приговор мужчине, который ударил полицейского, не давшего ему спрыгнуть с водонапорной башни

Злоумышленник получил условный срок
Ксения АЛЕШИНА
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В Жердевке районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По информации пресс-службы прокуратуры Тамбовской области, в апреле этого года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался на заброшенную водонапорную башню, расположенную в Жердевке недалеко от торгового центра. Мужчина стал вести себя неадекватно, грозился спрыгнуть и бросал вниз доски.

Прибывшие на место происшествия полицейские попытались утихомирить мужчину. Они просили его спуститься вниз, однако тот отказывался выполнить их требования. Тогда три стража порядка поднялись на площадку водонапорной башни и потребовали спуститься оттуда вместе с ними. Мужчина вновь продолжил угрожать, что спрыгнет, поэтому один из полицейских преградил ему дорогу к окну башни. В этот момент обвиняемый обломком деревянной доски ударил его по голове, причинив телесные повреждения в виде ссадины и ушиба.

- В итоге сотрудникам полиции удалось предотвратить дальнейшие противоправные действия мужчины и на подъемнике спустить его вниз. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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