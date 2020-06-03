В Котовске прокуратура требует лишить родительских прав мать-алкоголичку
В Котовске прокуратура во время проверки установила, что 34-летняя местная жительница не занимается воспитанием и содержанием своего несовершеннолетнего ребенка. Женщина ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.
Ребенок фактически воспитывается бабушкой и дедушкой. Он имеет ряд заболеваний, поэтому нуждается в постоянной медицинской помощи. Сама женщина признается в том, что не намерена воспитывать его и помогать материально.
- Согласно положениям ст. 69 Семейного кодекса РФ, родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей. Выступая в защиту прав несовершеннолетнего ребенка, прокуратура направила в суд исковое заявление о лишении матери родительских прав. Заявление находится в стадии судебного рассмотрения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU