В Котовске прокуратура требует лишить родительских прав мать-алкоголичку

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:00:07+03:00

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В Котовске прокуратура во время проверки установила, что 34-летняя местная жительница не занимается воспитанием и содержанием своего несовершеннолетнего ребенка. Женщина ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Ребенок фактически воспитывается бабушкой и дедушкой. Он имеет ряд заболеваний, поэтому нуждается в постоянной медицинской помощи. Сама женщина признается в том, что не намерена воспитывать его и помогать материально.

- Согласно положениям ст. 69 Семейного кодекса РФ, родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей. Выступая в защиту прав несовершеннолетнего ребенка, прокуратура направила в суд исковое заявление о лишении матери родительских прав. Заявление находится в стадии судебного рассмотрения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU