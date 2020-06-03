2020-06-03T16:33:35+03:00
Происшествия

Тамбовчанин занимался сбытом 5-тысячных фальшивок

У мужчины обнаружили четыре поддельные купюры
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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2 июня в дежурную часть Управления МВД России по городу Тамбову поступил звонок от работницы цветочного павильона, расположенного на бульваре Энтузиастов. Сотрудница торговой точки сообщила, что покупатель приобрел у нее букет за фальшивые деньги. Женщина описала его приметы. Дежурный офицер полиции сразу ориентировал на розыск и задержание все близлежащие наряды патрульно-постовой службы полиции.

При обходе территории сотрудники ППС обратили внимание на мужчину, который пытался купить ягоды и расплатиться крупной купюрой. Его приметы совпадали с теми, которые были переданы дежурным офицером. Предполагаемого нарушителя доставили в УМВД России по городу Тамбову для разбирательства. Задержанным оказался 44-летний житель города Мичуринска, работающим вахтовым методом в Московской области.

При личном досмотре у мужчины были обнаружены четыре купюры номиналом 5 тысяч рублей, несколько тысячных купюр и более мелкие банкноты. Проведенная экспертиза показала, что все четыре купюры номиналом 5 тысяч рублей оказались фальшивыми.

- По факту попытки сбыта поддельных купюр в следственном управлении УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр». В рамках его расследования опросили продавцов, которые подтвердили, что мужчина намеренно пытался расплатиться купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Хотя в кошельке у него были мелкие банкноты, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Следователи устанавливают, как к мужчине могли попасть эти купюры, а также других людей, причастных к обороту поддельных банкнот.

По закону за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр грозит лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться в магазине или другой торговой точке. О подделке следует сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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