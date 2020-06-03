Тамбовчан ждут очередные отключения света из-за аварийных работ
Электроэнергии временно не будет четвертого июня на семи улицах
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Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, 4 июня в очередной раз произойдет отключение электроэнергии в связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» неотложных аварийно-восстановительных работ.
Свет отключат по следующим адресам:
с 9.00 до 12.00
- ул. Чичерина, д. 62А;
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.30
- ул. Сенько, д. 4;
- Тамбов-4, д. 7-9, 14;
с 8.30 до 15.00
- ул. Уфимская, д. 4-52;
с 8.30 до 12.00
- ул. Балашовская, д. 3-29;
- ул. Айвазовского, д. 2-10;
- 1-й Балашовский пер., д. 2-36;
- 2-й Балашовский пер., д. 1-19;
- 3-й Балашовский пер., д. 1-31.
ИСТОЧНИК KP.RU