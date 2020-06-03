2020-06-03T15:22:15+03:00
Происшествия

Мужчину, застрелившего своего знакомого из обреза охотничьего ружья в Тамбовском районе, заключили под стражу

После совершения преступления злоумышленник уехал в Саратовскую область, где его и задержали
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовском районе суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК РФ по Тамбовской области об избрании 32-летнему мужчине, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, ночью 31 мая этого года, на территории кафе в селе Красносвободное подозреваемый во время конфликта со своим знакомым несколько раз выстрелил ему из обреза охотничьего ружья в голову и туловище. Затем мужчина скрылся с места преступления и уехал в Саратовскую область, где его и задержали полицейские в этот же день. От полученных огнестрельных ранений 39-летний потерпевший сразу же скончался.

- В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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