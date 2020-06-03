Число заболевших коронавирусом в Тамбовской области достигло 3175 человек

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:45:23+03:00

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В Тамбовской области за последние сутки, 3 июня, количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 65 человек. Общее число заболевших инфекцией на территории региона составляет на сегодняшний день 3175 человек. 1283 из них выздоровели, 10 умерли.

Среди новых заболевших 20 мужчин и 42 женщины в возрасте от 24 до 84 лет, а также 3 детей (девочка 14 лет, мальчики 5, 11 лет). Прибывших из других регионов нет, все 65 человек контактировали с заболевшими.

- На госпитализации находятся 395 человек, из них у 327 диагноз «пневмония» , - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 4388 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU