Тамбовчанина задержали за ограбление магазина косметики

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:44:14+03:00

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В Тамбове в одном из магазинов косметики, расположенном на улице Магистральной, произошел грабеж. Неизвестный зашел в помещение и на глазах у продавцов открыто похитил пару флаконов с парфюмерной продукцией, после чего скрылся. Остановить грабителя самостоятельно не удалось, сотрудники супермаркета обратились в полицию.

По записи с камеры видеонаблюдения полицейские установили личность грабителя. Вскоре они нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 38-летний тамбовчанин. В отделе полиции он рассказал, что успел продать парфюмерию по дешевке. Выяснилось, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

- В настоящий момент в отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» Уголовного Кодекса РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU