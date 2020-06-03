2020-06-03T12:29:39+03:00
Происшествия

В Тамбовской области 74-летний водитель легковушки погиб после лобового столкновения с фурой

Пенсионерка, которая находилась на пассажирском сиденье, получила травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель-пенсионер врезался в большегрузВодитель-пенсионер врезался в большегрузФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погиб пожилой мужчина, произошла 2 июня в 12 часов 35 минут на 87 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 74-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21013», выезжая со второстепенной дороги столкнулся с двигавшимся во встречном направлении большегрузом «Volvo FH» в составе полуприцепа «Koegel-SV KA24», под управлением 56-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ 21013» скончался на месте происшествия, а его пассажирка, 70-летняя женщина, получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

74-летний мужчина погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

74-летний мужчина погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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