В Тамбовской области 74-летний водитель легковушки погиб после лобового столкновения с фурой
Авария, в которой погиб пожилой мужчина, произошла 2 июня в 12 часов 35 минут на 87 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 74-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21013», выезжая со второстепенной дороги столкнулся с двигавшимся во встречном направлении большегрузом «Volvo FH» в составе полуприцепа «Koegel-SV KA24», под управлением 56-летнего мужчины.
- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ 21013» скончался на месте происшествия, а его пассажирка, 70-летняя женщина, получила травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
74-летний мужчина погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU