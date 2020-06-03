2020-06-03T10:58:57+03:00
Происшествия

В Тамбовской области при пожаре погибли пенсионер и его 46-летняя дочь

Жильцы многоквартирного дома отравились угарным газом
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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2 июня в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Полтавской г. Мичуринска родственники обнаружили тела 78-летнего пенсионера и его 46-летней дочери. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, в доме произошел пожар, в результате которого сгорело кресло.

- В настоящее время в рамках процессуальной проверки следователи СО по г. Мичуринск регионального СУ СК России устанавливают обстоятельства гибели двух человек, - сообщает СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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