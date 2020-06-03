Директор тамбовской фирмы, уклонившийся от уплаты налогов, возместил около 18 млн рублей ущерба

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:17:43+03:00

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В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации по производству асфальтовых смесей, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК «Уклонение от уплаты налога, подлежащего уплате организацией».

Как установило следствие, в результате внесения в декларацию по налогу на прибыль организации за 2016 год заведомо ложных сведений произошла неуплата налогов в бюджетную систему РФ на сумму около 18 миллионов рублей.

- В ходе предварительного расследования задолженность по налогу на прибыль с учетом пени и штрафных санкций руководителем фирмы погашена в полном объеме, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ) в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU