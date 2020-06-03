Режим самоизоляции в Тамбовской области могут отменить с 8 июня

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области с 8 июня намерены приступить к снятию ограничительных мер. Если эпидемиологическая ситуация будет устойчивой, с этого дня в регионе в области отменят всеобщую самоизоляцию, за исключением тех, кто должен находиться на карантине по предписанию Роспотребнадзора. В полном объеме будет восстановлена работа межмуниципального транспорта.

В рамках перехода к следующему этапу снятия ограничений, который планируется начать с 15 июня, возобновится работа всех учреждений, оказывающих госуслуги, а также откроются отдельные образовательные организации для подготовки и проведения Единого государственного экзамена.

На заключительном этапе, в июле, планируется открыть оздоровительные организации, все магазины и предприятия сферы услуг. К работе вернутся организации общественного питания, гостиницы и все образовательные учреждения. Также откроются парки, скверы и другие общественные места отдыха.

На сегодняшний день в регионе увеличивается охват тестирования населения. На данный момент показатель составляет 129,02 на 100 тысяч человек. В Тамбовской области повышена эффективность работы имеющихся лабораторий, привлечены к работе частные лаборатории. Поставлено дополнительное оборудование для ПЦР-диагностики.

Темп прироста числа заболевших за последние две недели мая снизился более чем в два раза – с 6 до 2,1 процента. Показатель летальности один из самых низких в ЦФО - второе место в округе, восьмое по стране.

- Мы удовлетворены тем, что в последние дни регистрируется большее количество выздоровевших. В целом выздоровело 40 процентов от общего числа заболевших. Ежедневно выздоравливают от 30 до 50 человек, - сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU