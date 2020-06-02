2020-06-02T17:30:25+03:00
Спорт

Тамбовские футболисты проведут тренировочный сбор в Казани

К тренировкам спортсмены приступили с 1 июня
Ксения АЛЕШИНА
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Игроки ФК «Тамбов» с 1 по 7 июня проведут краткосрочный учебно-тренировочный сбор в Казани на базе футбольного клуба «Рубин». При этом, как отмечает руководство «Тамбова», команда не будет пересекаться с хозяевами ни в тренировочном процессе, ни в бытовой жизнедеятельности. Такие меры приходится предпринимать в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

- Отчетный сбор пройдет в закрытом режиме, после чего наша команда вернется в Тамбов и продолжит подготовку к возобновляющемуся сезону Тинькофф РПЛ, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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