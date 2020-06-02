В Тамбове на тринадцати улицах не будет электричества
В связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» неотложных аварийно-восстановительных работ в среду, 3 июня, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 8.30 до 11.30:
- ул. Комсомольская, д. 52-124, 59-137;
- пр. 2-й Комсомольский, д. 3-18;
- ул. Базарная, д. 65-95, 64-104;
- ул. Ленинградская, д. 67-109, 74-112;
- ул. М.Горького, д. 41-83, 50-108;
- пр. Сакко и Ванцетти, д. 9;
- пр. Интернациональный, д. 1, 2;
с 9.00 до 15.00:
- ул. Самарская, д. 10-14;
- ул. Подбельского, д. 6-12;
- ул. Уральская, д. 66-76;
- пр. Астраханский, д. 5-59;
- ул. Уфимская, д. 4-52;
с 9.00 до 12.00:
- ул. Магистральная, д. 4.
ИСТОЧНИК KP.RU