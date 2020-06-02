2020-06-02T17:03:40+03:00
Общество

В Тамбове на тринадцати улицах не будет электричества

Очередные аварийные работы пройдут 3 июня в областном центре
Ксения АЛЕШИНА
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В связи с проведением АО «ОРЭС-Тамбов» неотложных аварийно-восстановительных работ в среду, 3 июня, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 8.30 до 11.30:

- ул. Комсомольская, д. 52-124, 59-137;

- пр. 2-й Комсомольский, д. 3-18;

- ул. Базарная, д. 65-95, 64-104;

- ул. Ленинградская, д. 67-109, 74-112;

- ул. М.Горького, д. 41-83, 50-108;

- пр. Сакко и Ванцетти, д. 9;

- пр. Интернациональный, д. 1, 2;

с 9.00 до 15.00:

- ул. Самарская, д. 10-14;

- ул. Подбельского, д. 6-12;

- ул. Уральская, д. 66-76;

- пр. Астраханский, д. 5-59;

- ул. Уфимская, д. 4-52;

с 9.00 до 12.00:

- ул. Магистральная, д. 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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