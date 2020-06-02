Владимир Путин поддержал намерение губернатора Тамбовской области выдвинуть свою кандидатуру на второй срок

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:55:05+03:00

Выборы в регионе должны пройти в сентябре этого года

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Сегодня, 2 июня, Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным. Губернатор рассказал президенту о том, как в регионе борются с коронавирусом. В ходе общения Никитин также сообщил президенту России о своем намерении избираться на второй срок. Путин поддержал его решение и пожелал удачи на предстоящих выборах, которые должный пройти 13 сентября 2020 года.

- В соответствии с положительным тенденциями социально-экономического развития в регионе, которым вы руководите в последние годы. Причем по некоторым позициям с явным опережением средних показателей темпов по Российской Федерации, безусловно, вы имеете полное право претендовать на переизбрание, - cказал президент.

Напомним, что Александр Никитин был назначен исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области в мае 2015 года. На выборах в сентябре 2015 года его избрали главой администрации региона. Тогда набрал 85,47% голосов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU