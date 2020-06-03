В городе Уварово завершается строительство детского сада «Вишенка»

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:39:48+03:00

Дошкольное учреждение будет введено в эксплуатацию уже в конце августа текущего года

Объект будет сдан в эксплуатацию в августе этого года

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В городе Уварово подходит к концу строительство современного детского сада «Вишенка», рассчитанного на 50 мест. Дошкольное учреждение введут в эксплуатацию уже в конце августа текущего года, что позволить сократить очереди в детские сады и даст горожанам новые рабочие места.

На возведение садика было выделено 61 млн рублей, из которых 41 млн рублей - средства федерального бюджета. В настоящее время здесь идет монтаж сетей водоснабжения, а также отделка внутренних помещений и фасада.

- Концепцией детского сада «Вишенка» в Уварово предусмотрено создание образовательной среды, способствующей развитию творческих способностей. Для этого в каждой группе будет создана арт-зона, включающая пространство для занятий театральной деятельностью, искусством. Здесь предусмотрена сенсорная комната и изостудия, в которой установят интерактивную песочницу. В музыкально-спортивном зале детского сада предусмотрен интерактивный пол, - сообщили в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото: региональное управление образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU