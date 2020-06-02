2020-06-02T18:01:26+03:00
Происшествия

Тамбовская сельскохозяйственная фирма уклонилась от уплаты более 19 млн рублей налогов

В отношении директора возбуждено уголовное дело
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора сельскохозяйственной организации. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с деятельности организации».

По версии следствия, в период с июля 2016 года по сентябрь 2017 года руководитель фирмы и другие, устанавливаемые в настоящее время лица, умышленно включали в налоговые декларации за 3-4 кварталы 2016 года и 1-2 кварталы 2017 года заведомо ложные сведения. В итоге организация уклонилась от уплаты налогов на сумму более 19 миллионов рублей. Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления МВД России.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и других лиц, причастных к его совершению, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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