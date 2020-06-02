Тамбовчанка, которая сбила 13-летнюю девочку, получила судимость и выплатила ее семье почти полмиллиона рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:30:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Моршанском районном суде вынесли приговор местной жительнице, которую признали виновной в преступлении ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В августе 2018 года женщина, находясь за рулем своего автомобиля, нарушила правила дорожного движения и сбила на пешеходном переходе 13-летнюю девочку. В результате аварии ребенок получил серьезные травмы. Тем не менее, в местной полиции решение о возбуждении уголовного дела по этому факту долгое время не принимались.

-Прокуратура города неоднократно отменялись незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следователя межрайонного отдела МВД России «Моршанский», - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Лишь после внесения актов прокурорского реагирования в следственное управление УМВД России по Тамбовской области, допущенные следственным органом в ходе доследственной проверки нарушения устранили, и в отношении водителя возбудили уголовное дело. Виновные в допущенных нарушениях законодательства работники органов следствия привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Женщину водителя в итоге приговорили к 1 году ограничения свободы, на 2 года ее лишили прав и взыскали в пользу пострадавшей девочки 480 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU