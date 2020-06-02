В Тамбовской области нашли восемь поддельных стодолларовых банкнот

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:21:54+03:00

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27 мая в отделении банка города Моршанска при проверке купюр на подлинность, сотрудники выявили восемь поддельных 100-долларовых банкнот. Работники кредитной организации сообщили об этом в полицию. Полицейские опросили 32-летнюю жительницу Моршанского района, которая принесла доллары в банк, чтобы проверить, настоящие они или нет. Женщина рассказала, что нашла восемь купюр американской валюты на улице.

Сейчас в следственном отделе МОМВД России «Моршанский» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр».

- Следственные органы проверяют информацию, полученную от 32-летней жительницы Моршанского района, опрашивают свидетелей, устанавливают источник происхождения поддельной валюты, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – По делу назначено проведение исследования ДНК, дактилоскопической экспертизы и технической экспертизы документов.

ИСТОЧНИК KP.RU