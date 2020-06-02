2020-06-02T15:21:43+03:00
Звезды

Тамбовчан приглашают на виртуальные экскурсии в краеведческий музей

В июне сотрудники культурного учреждения подготовили для посетителей 13 онлайн-мероприятий
Ксения АЛЕШИНА
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Поскольку двери культурных учреждений по-прежнему закрыты для посетителей из-за коронавируса, Тамбовский областной краеведческий музей продолжает проводить для жителей областного центра видеоэкскурсии.

- Сотрудники музея знакомят вириальных посетителей с уникальными экспонатами музейных коллекций, рассказывают об истории их создания, бытования, обретения, реставрации. Так, завтра, 3 июня посетителей приглашают на видеолекцию из цикла мероприятий, приуроченных к 100-летию Антоновского восстания по материалам выставки «Тамбовская Вандея», - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Попасть на виртуальные экскурсии можно на сайте музея, а также на страницах музея в соцсетях и на канале YouTube. План проведения онлайн-мероприятий доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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