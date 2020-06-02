Перспектива остаться без водительских прав побудила жителя Моршанска погасить долг по алиментам
Житель Моршанска на протяжении длительного времени не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, в результате чего образовалась задолженность в размере 120 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области, ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь после того, как судебный пристав-исполнитель вынес постановление об ограничении должника в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством.
Мужчина испугался того, что может остаться без водительских прав, поэтому полностью погасил имеющуюся задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU