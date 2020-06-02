2020-06-02T13:02:57+03:00
Происшествия

Двое мошенников из Казани оформили в Тамбове девять кредитов по поддельным паспортам

Мужчина и девушка были задержаны полицейскими спустя несколько месяцев
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские задержали двоих жителей Казани – 47-летнего мужчину и 24-летнюю девушку, которые в январе текущего года взяли в Тамбове девять кредитов на дорогостоящую технику по поддельным паспортам. Фотографии в документах совпадали, однако данные заемщиков соответствовали другим жителям столицы Татарстана.

Приобретенную технику они успели продать. Через месяц, когда первые выплаты по кредиту были просрочены, службы безопасности банков стали направлять требования об их оплате жителям Казани, которые в Тамбове никогда не были и кредитов не брали.

В подразделениях дознания УМВД России по городу Тамбову было возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ «Мошенничество» и 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

Полицейские Орловской области, где злоумышленники совершили аналогичные преступления, вместе с тамбовскими стражами порядка отправились в служебную командировку в Казань. Они установили местонахождение мужчины и его спутницы, задержали их и провели обыски по местам жительства.

Стражи порядка изъяли документы, банковские карты, а также другие улики, подтверждающие их вину. Подозреваемые были опрошены и признались в совершении девяти преступлений, совершенных на территории города Тамбова. Аналогичным образом они обманули и магазины города Орла.

- В настоящее время проводится комплекс дальнейших следственно-оперативных мероприятий, отрабатывается причастность жителей Казани к совершению аналогичных преступлений на территории других российских регионов, - сообщили в пресс—службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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