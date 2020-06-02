В селе Староюрьево Тамбовской области установят более 400 уличных фонарей
В селе Староюрьево Тамбовской области начались работы по организации освещения территории с использованием энергосберегающих технологий. По информации регионального управления сельского хозяйства, на сегодняшний день заменено более 100 уличных светильников. Всего же на территории села появится 420 новых фонарей.
- Появление энергосберегающих технологий в системах уличного освещения позволяет получить большой экономический эффект. Специалисты отмечают, что при их внедрении потенциал экономии электроэнергии может составлять более 50 процентов, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU