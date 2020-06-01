2020-06-01T17:20:10+03:00
Общество

В Тамбовской области работающие пенсионеры могут продлить электронные больничные до 11 июня

Как и прежде, посещать для этого поликлинику не требуется
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине работающие пенсионеры могут продлить электронные больничные листы с 1 до 11 июня без предоставления каких-либо дополнительных сведений или документов. Речь идет о жителях региона от 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции, не перешедших на удаленную работу и не находящихся в отпуске.

- Электронный листок нетрудоспособности на 11 календарных дней будет оформлен на основании сведений, переданных работодателем в региональное отделение Фонда, после чего соцстрах назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине. Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином производится по общим правилам, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, что посещать медицинскую организацию для продления больничного не нужно. Пенсионеру достаточно сообщить своему работодателю о намерении получить электронный листок нетрудоспособности на период соблюдения режима самоизоляции. Сделать это можно по телефону, отправив СМС, письмом по электронной почте, а также в социальных сетях и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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