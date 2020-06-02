В Мичуринске два брата избили случайного прохожего

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:43:36+03:00

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В Мичуринске росгвардейцы задержали двоих братьев, подозреваемых в избиении случайного прохожего. Сотрудникам вневедомственной охраны, находившимся на маршруте патрулирования, поступило сообщение от оперативного дежурного полиции о драке между мужчинами у дома по улице Интернациональной.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили лежащего на земле молодого человека со следами крови на голове и одежде. Пострадавший указал им на двух мужчин, избивших его, который находились неподалеку. Злоумышленники попытались скрыться, однако им это не удалось.

- Правоохранители вызвали бригаду медиков и сотрудников полиции, которым были переданы задержанные. 36-летний мужчина был доставлен в лечебное учреждение. Позже было установлено, что два брата 34 и 33 лет, ранее судимые, находясь в нетрезвом состоянии, избили прохожего мужчину, - сообщили в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU