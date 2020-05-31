В Тамбовском районе в кафе застрелили 39-летнего мужчину
Знакомый, которого подозревают в убийстве, скрылся с места преступления
фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи выясняют обстоятельства смерти 39-летнего тамбовчанина. Все произошло ночью 31 мая на территории кафе в селе Красносвободное Тамбовского района. Мужчина скончался от огнестрельных ранений в область головы и туловища.
По данному факту Тамбовский межрайонным следственный отдел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления подозревают 32-летнего знакомого погибшего, который скрылся из кафе. Силовики устанавливают его местонахождение и выясняют обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU