2020-05-31T11:06:53+03:00
Общество

У 67 жителей Тамбовской области выявили коронавирус на 31 мая

Общее количество зараженных составило 2 983 человека
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тамбовской области выявили 67 новых случаев коронавируса. Как сообщили в региональном оперштабе 31 мая, из них: 17 мужчин, 45 женщин, пятеро детей (девочки 11, 16, 7 лет, мальчики 9, 13 лет). Возраст взрослых от 18 до 82 лет. Никто из зараженных не выезжал за пределы региона, но контактировали с уже инфицированными.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составило 2 983. Из них 1 053 - без клинических проявлений. 1 142 человек выздоровели: 541 выписан из стационаров, 601 снят с амбулаторного наблюдения. За время эпидемии умерли 10 пациентов.

Госпитализированы 374 тамбовчанина, из них диагноз «пневмония» у 289 человек. На домашнем карантине под наблюдением находятся - 4 233 жителя области (из которых подтвержденных случаев - 1 457, они входят в общее количество).

Снято с наблюдения на дому - 6 673 человек. Выписаны из больниц – 1 002. Всего обследованных - 12 382.

ИСТОЧНИК KP.RU

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